غالي يفوز بعهدة جديدة

فاز الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، بعهدة جديدة على رأس الأمانة العامة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، مدتها ثلاث سنوات.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية تحصل ابراهيم غالي على 1253 صوتا أي ما يعادل 69% من الأصوات، مقابل تحصل منافسه ومستشاره للشؤون السياسية البشير مصطفى على 563 صوتا وهو ما يعادل 31% من الأصوات.

وجاء انتخاب غالي خلال أشغال المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو حيث يصبح ابراهيم غالي أمينا عاما للجبهة ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفقا لمقتضيات القانون الأساسي ودستور الجمهورية الصحراوية.