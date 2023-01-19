هذا ما قاله وزير الخارجية السعودي حول التطبيع

ربطت الرياض التطبيع مع إسرائيل بشرط السلام مع الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية.

وفي حديث مع "بلومبيرغ" قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطاً مسبقاً للمملكة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل" وأوضح أن التطبيع من مصلحة المنطقة، لكن الاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا من خلال دولة للفلسطينيين، وهذه هي أولويتنا.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد التقى الخميس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وأجرى معه محادثات تركّزت بحسب تقارير إعلامية على توسيع عملية التطبيع لتشمل السعودية.

وبحسب موقع كان الإخباري فإن السعودية ستمد يدها إن مد نتنياهو يده للسلام مع الفلسطينيين.