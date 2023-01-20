لجنة تنظيم "الشان" توجه دعوة لهذه العائلة

أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، برئاسة رشيد أوكالي، توجيه دعوة رسمية إلى عائلة انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدت المطر وانخفاض درجة الحرارة (8 درجة) في ملعب 19 ماي 56 في عنابة خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، أول أمس الأربعاء.

ووفق ما كشف ذات اللجنة على صفحتها في "الفايسبوك" فإن العائلة مدعوة لحضور مختلف المباريات التي ترغب في متابعتها عبر الملاعب الأربعة التي تحتضن المنافسة في مقصورة كبار الشخصيات مع التكفل التام بها.

ودعت اللجتة ذات العائلة إلى التقرب من مقر اللجنة المحلية لتنظيم "الشان" بعنابة الموجودة على مستوى الرابطة الجهوية.