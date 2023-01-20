اضطراب جوي قوي يجتاح 34 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على عدة ولايات ساحلية وداخلية للبلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن ثلوجا كثيفة يتراوح سمكها بين 10 و20سم، ستتساقط بداية من زوال اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الأحد على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما نبهت ذات المصالح في نشرية خاصة، إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة بداية من صبيحة هذا السبت إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايات سيدي بلعباس، غليزان، المسيلة، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر ووهران.

وأوضحت الأرصاد الجوية إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.

فيما افادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار غزيرة تتراوح كمياتها بين 30 و40 ملم ويمكن أن تصل 50 ملم محليا، وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد.

ويتعلق الأمر بولايات عين الدفلى وتيبازة والمدية والجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس، تيزي وزو والبويرة وسطيف وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف سوق أهراس برج بوعريريج، أم البواقي وڤالمة.