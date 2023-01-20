ثلوج وأمطار على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على عدة ولايات ساحلية وداخلية للبلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن ثلوجا كثيفة يتراوح سمكها بين 10 و20سم، ستتساقط بداية من زوال اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الأحد على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما نبهت ذات المصالح إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة بداية من صبيحة هذا السبت إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايات سيدي بلعباس، الجزائر العاصمة، تيبازة، غليزان، المسيلة، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر ووهران.

وأوضحت الأرصاد الجوية إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.