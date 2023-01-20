وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا بالغاز في تلمسان

توفي ثلاثة أشخاص ليلة البارحة اختناقا بالغاز بكل من بلديات الغزوات والمنصورة بولاية تلمسان.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان بأن إسعافاتها تدخلت ليلة الجمعة إلى السبت في تمام الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة (22:30)، من أجل تحويل جثة كهل يبلغ من 53 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تلمسان، توفي اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بشقته في عمارة تقع بحي 400 مسكن ببوهناق التابعة إقليميا لبلدية ودائرة المنصورة.

وقبل ذلك بساعتين ونصف تدخلت إسعافات ذات المصالح في حدود الساعة السابعة مساء وخمس وخمسين دقيقة (19:55) لأجل نقل جثتي متوفين بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 320 مسكن ببلدية الغزاوات إى المستشفى المحلي.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى عدم سد فتحات التهوية، قمع تزويد سخان الماء بأنبوب صرف الغازات المحترقة.