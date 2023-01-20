الثلوج تغلق طرقا بتزي وزو والبويرة

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم السبت في تحديث له عبر صفحته "طريقي"، إلى أن التقلبات الجوية التي عرفتها معظم الولايات الشمالية للوطن تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام حركة المرور، داعيا مستعملي الطريق إلى السياقة بحذر لتفادي خطر الإنزلاقات وحوادث المرور.

وأشارت ذات المصالح، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن تراكم الثلوج أغلق الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزيوزو. وبالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية ايبدرارن والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي والوطني رقم15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

أما في ولاية البويرة، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بولاية البويرة وإفرحونن بولاية تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف في ولاية تيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.