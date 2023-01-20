الطلب العالمي على النفط يرتفع

أعلن منتدى الطاقة الدولي عن ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر خلال نوفمبر الماضي مع تعافي اقتصاد الصين من تداعيات وباء كورونا.

وزاد استهلاك العالم من النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر 2022 ليسجل أعلى مستوى منذ فيفري حسب التقرير الصادر نهاية هذا الأسبوع عن منتدى الطاقة الدولي.

وشكل الطلب العالمي على النفط خلال نوفمبر 100 بالمائة من مستويات ما قبل وباء كورونا، في حين بلغ إنتاج النفط الخام 97 بالمائة من مستويات عام 2019.

كما ارتفع استهلاك النفط في الصين بنحو 985 ألف برميل يوميا على أساس شهري خلال نوفمبر، لتقود البلاد نمو الطلب العالمي على النفط. كما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بمقدار 1.22مليون برميل يوميا، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 20 شهرا، عند 11.41 مليون برميل يوميا.

وفي الولايات المتحدة -أكبر اقتصاد عالمي- انخفض الطلب على المنتجات النفطية بـ 203 آلاف برميل يوميا، حسب التقرير.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إجمالي الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة بلغ 16. 15 و27. 20 مليون برميل يوميا على التوالي، في إجمالي 2022.

ورغم نمو الطلب العالمي على النفط، شهد إنتاج الخام تراجعا قدره 599 ألف برميل يوميا خلال نوفمبر 2022، مسجلا أقل مستوى في 4 أشهر.

وجاء ذلك مع تخفيضات الإنتاج من جانب في السعودية والعراق، بموجب اتفاقية منطمة أوبك+ لخفض الإمدادات مليوني برميل يوميا، بدءا من نوفمبر 2022 حتى ديسمبر 2023.

ومن جهة أخرى، ارتفعت مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة العالمية بمقدار 8. 29 مليون برميل خلال نوفمبر، لكنها ظلت من متوسط الخمس سنوات الماضية بنحو 396 مليون برميل.