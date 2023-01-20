الشان: برنامج مباريات اليوم

تلعب اليوم مواجهتان عن المجموعة الأولى من منافسة بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي عرفت ندية كبيرة بين المنتخبات المشاركة.

فعلى ملعب" نيسلون مانديلا" ببراقي يلاقي المنتخب الجزائري نظيره الموزمبيقي بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وفي التوقيت ذاته، يخوض بمدينة عنابة على ملعب التاسع عشر ماي 1956 منتخب ليبيا مباراته أمام أثيوبيا.

يذكر أن الجزائر، ضمنت تأهلها إلى الدور المقبل وتسعى لإنهاء المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة ،فيما يحتل منتخب موزمبيق الوصافة بأربع نقاط متبوعا بأثيوبيا بنقطة واحدة أما ليبيا فغادرت المنافسة.