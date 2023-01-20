الشان: " الخضر" من أجل العلامة الكاملة

ضمن المنتخب الوطني الجزائري المحلي لكرة القدم، تأهله إلى الدور ربع نهائي منافسة بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي تنتهي يوم الرابع من فيفري المقبل.

ويتصدر " الخضر"، المجموعة الأولى بست نقاط بفوز أمام ليبيا وأثيوبيا بهدف لصفر في كل مواجهة، وقعهما مهاجم اتحاد الجزائر أيمن محيوص.

ويسعى زملاء المدافع شعيب كداد، لتحقيق فوز ثالث وإنهاء المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة وذلك عند مواجهتهم لمنتخب موزمبيق وصيف المجموعة، سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب " نيلسون مانديلا" ببراقي.

وبخصوص المواجهة قال المدرب مجيد بوﭬرة خلا الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء: " هدفنا الفوز وإنهاء الدور الأول في الصدارة، اللاعبين استرجعوا لياقتهم وينتظرون بفارغ الصبر للتأكيد وأضاف:" سنرى غدا ما إذ كانت هناك تغييرات، على العموم مهما يكون فاللاعبين الذين سيشاركون لديهم كل الإمكانيات ليكونوا أساسيين".

وأردف: " هدفنا الفوز وإنهاء الدور الأول في الصدارة، اللاعبين استرجعوا لياقتهم وينتظرون بفارغ الصبر للتأكيد وأضاف:" سنرى غدا ما إذ كانت هناك تغييرات، على العموم مهما يكون فاللاعبين الذين سيشاركون لديهم كل الإمكانيات ليكونوا أساسيين".

يذكر أن المباراة ستعرف غياب كل من شعيب ذبيح وأيوب عبد اللاوي بسبب الإصابة وهو ما يفتح المجال للطاقم الفني لإشراك عناصر أخرى.