مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الجزائر

تشرع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة ميشيل سيسون، اليوم السبت، في زيارة إلى الجزائر لمناقشة الأولويات المشتركة متعددة الأطراف عبر منظومة الأمم المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن "زيارة سيسون للجزائر تبدأ اليوم حيث تناقش أهمية حقوق الإنسان مع انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضاف بيان الوزارة، أنه من المنتظر أن تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال الزيارة كبار المسؤولين وممثلي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية أن ميشيل سيسون ستؤكد خلال اجتماعاتها دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.