ضربة موجعة لوناس

كشف تقرير فرنسي، عن المدة التي سيغيب فيها الدولي الجزائري ولاعب نادي ليل آدم وناس عن الملاعب.

وفق صحيفة " ليكيب"، فإن وناس سيكون بعيدا عن الملاعب لمدة شهرين، وهو الأمر الذي يضع ناديه في ورطة خاصة وأنه قطعة أساسية في التشكيلة.

وأكد مدربه باولو فونسيكا أن فريق تعداده يحتاج للتدعيم بعيدا عن إصابة وناس، مضيفا: " نحن بحاجة إلى لاعب، ولكن ليس بسبب إصابة آدم، من الطبيعي أن الفرق الأخرى التي تريد أن تكون أوروبية، تقوي فريقها".

وختم: "من الطبيعي أن يكون لدى ليل إمكانية وجود لاعب أو لاعبين، سنرى الفرص في فترة الانتقالات".

يذكر وناس تعرض لإصابة على مستوى، الفخذ الأيمن خلال الدقائق الأولى من مواجهة تروا ضمن منافسات " الليغ1"، وغادر المستطيل الأخضر لملعب بيار موروا على نقالة.