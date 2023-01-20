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ناد إيطالي يريد ضم عدلي

رياضة
21 جانفي 2023 ()
شاهر.ع
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 كشف تقرير إيطالي، أن نادي سامبدوريا يريد ضم الجزائري ياسين عدلي لاعب نادي ميلان خلال فترة الميركاتو الشتوي.

و أوضح موقع " ميلان نيوز"، أن سامبدوريا يريد التعاقد مع صاحب الـ 22 عاما على شكل إعارة، خاصة وأن كان يتابع اللاعب من قبل.

و ذكر المصدر ذاته، أن عدلي المرشح للإنضمام إلى المنتخب الجزائري مستقبلا، عليه أن يحظى بوقت لعب أطول مع أي فريق يريد جلبه.

وكان النادي " اللومباردي"، يعلق آمالا كبيرة على عدلي بعد عودته من موسم الإعارة لفريق بوردو، بعدما ظهر بمستوى جيد خلال المباريات الودية الصيف الماضي لكنه لم يستطيع فرض نفسه في تشكيلة المدرب بيولي.

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