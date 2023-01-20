مستجدات عن ملعب الدويرة

ترأس اليوم السبت وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، اجتماعا تقنيا تنسيقيا لمتابعة مشروع ملعب الدويرة وهذا بغية المتابعة المستمرة للمشروع.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك، فإنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى عدة نقاط أهمها:

- أشغال التهيئة الخارجية والتي بلغت نسبتها 80%.

- الإنتهاء من أشغال قنوات الصرف الصحي داخل الملعب على أن يتم ربط القناة الرئيسية للملعب بقناة الصرف العمومية.

- استكمال إنجاز المصاعد، حيث تم الانتهاء من وضع الهياكل وسيتم الشروع في تثبيت المحركات.

كما أمر الوزير بضرورة استكمال الواجهة الزجاجية لمركز القيادة والتي بلغت نسبة الأشغال بها 75%.

و عرج بلعريبي على أشغال التيار المنخفض، حيث أسدى تعليمات بضرورة الإنتهاء من الدراسات في أجل لا يتعدى 10 أيام وتحضير جميع المعدات اللازمة للأشغال.

وبخصوص التيار العالي فقد تم التأكيد على إنتهاء جميع الدراسات كما أن المعدات باتت جاهزة بنسبة 100%، وهي المستجدات التي دفعت الوزير لإعطاء تعليمات بالعمل وفق نظام 3*8 قصد استكمال الأشغال في الآجال المحددة.

وعن عملية تركيب الكراسي فقد بلغت نسبتها 20%، وبهذا الشأن طلب الوزير المؤسسة المكلفة بتسريع العملية والتأكيد على ضرورة العمل بنظام 3*8 لاستكمال الأشغال في أجل لا يتعدى 30 يوما.

وفي ختام ما جاء عبر الصفحة الرسمية للوزارة فإن آخر نقطة تم التطرق إليها تعلقت بأرضية الملعب أين أمر الوزير بوضع الطبقة الرملية فوق سطح أرضية الملعب وكذا تسريع تزفيت جوانب الملعب.