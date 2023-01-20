إنابة قضائية تفضح طحكوت

واجه قاضي الحكم لدى الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي بمحكمة عبان رمضان، وكذا وكيل الجمهورية، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بتهم إخفاء الممتلكات والتصرف فيها بالتواطؤ مع أفراد من عائلته بعد صدور أحكام قضائية بالحجز، في حين أثارت نتائج إنابة قضائية في الخارج بينت امتلاك المتهم طائرة “جات جي 4’’ جدلا بين وكيل الجمهورية ودفاع المتهم.

بدأت الجلسة الثانية لسماع 72 متهما بتبييض الأموال، يوم الخميس، باستجواب المتهم طحكوت محيي الدين الذي مثل عن بعد من سجن بابار في ولاية باتنة، وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه قائلا في بداية كلامه: “سيدي القاضي أنا مستعد للإجابة عن كل الأسئلة، لكن هذه التهم والوقائع هي نفسها التي توبعت بها في جوان 2019”. وتابع: “لقد تم الفصل فيها بأحكام نهائية وأنا أدفع حاليا للخزينة العمومية الغرامة المحددة حسب الحكم”. وأنكر المتهم، في جوابه عن سؤال القاضي، أي علاقة مع مستشار الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة، قبل أن يرد عليه القاضي: “إذن كيف تفسر كشف المكالمات الهاتفية الذي بين وجود 80 اتصالا ورسالة نصية إلى غاية تاريخ 23 مارس 2019 بينكما؟’’. وفي إجابته، طالب محيي الدين القاضي بقراءة الرقم الذي نسب إليه في تحديد المكالمات قبل أن يتنصل منه، مؤكدا أنه ‘’رقم المناوبة الذي تستعمله الشركة ولا يمكن تحديد من قام بهذه الاتصالات”.

تمويل الحملة وقناة “الأمل”

وفي سياق العلاقة مع المتهم سعيد بوتفليقة، قال قاضي الحكم إنه من بين الوثائق التي تم ضبطها خلال تفتيش مسكن الأخير، وثيقة تتضمن أسماء الأشخاص الذين قدموا أموالا للمرشح عبد العزيز بوتفليقة في إطار الحملة الانتخابية عام 2009، وبينهم محيى الدين طحكوت، كما تم ضبط شيك بمبلغ 3 ملايين دج قدم من طرف شركة “هيونداي” لفائدة الحملة الانتخابية في مارس 2009. وفي تعليقه على هذه الواقعة، قال المتهم في رد أثار استغراب الحضور: “سيدي القاضي هذه أول مرة أسمع هذه الوقائع، لم يستجوبني قاضي التحقيق حولها، كما أن هذه الشركة ليست لي بل لربراب”. وحول علاقته بقناة “الأمل” وصاحبها المدعو هشام عبود، سأل القاضي المتهم إذا كان قد تلقى أوامر من المتهم سعيد بوتفليقة بتمويل القناة، ليواصل محيي الدين طحكوت مسار نفي الوقائع قائلا: “لا علاقة لي بالقناة ولا بالسياسة، أنا من أعطي الأوامر ولا أتلقاها’’.

أملاك نيم الفرنسية

واجه القاضي المتهم بأملاكه المتعلقة بعقارات وشركات موجودة في مدينة نيم بفرنسا، فأكد أنه سبق أن حوكم عليها في جوان 2019، وأوضح أنه اشترى الشركات المعنية رفقة أخويه رشيد وناصر عندما كان مقيما في فرنسا عام 1991، قبل أن يتنازل له إخوته لاحقا عن حصتهم فيها، ليتنازل بدوره عن الشركات عام 2011 لرجل الأعمال جيلالي مهري. ونفى المتهم أن يكون قد قايض تلك الشركات أو باعها للمتهم طاهر ميسوم الذي اتهمه بسرقة أمواله أو ‘’كريم. م’’ عام 2019، وفق ما جاء في قرار الإحالة، قائلا ‘’من أعطاني دينارا واحدا فليواجهني، عام 2019 كنت في السجن، كيف أذهب إلى نيم للقيام بالبيع’’. وفي رد على سؤال وكيل الجمهورية، قال المتهم إنه صرح لمصلحة الضرائب عام 2011 بأملاكه في فرنسا ولم يغادر البلاد لأشهر حتى تمت تسوية وضعيتها، مؤكدا أنه لم يواجه أي مشكلة مع مصلحة الضرائب.

أوامر لعائلته من السجن

وحول علاقة عائلته بإخفاء الممتلكات، قال طحكوت إنه علم من خلال محاميته عندما كان في السجن أن المتصرف القانوني الذي عينته العدالة لتسيير الممتلكات المحجوزة لا يريد تحمل مسؤولية 119 سيارة فارهة كانت مخبأة في مرآب غير خاضعة للحجز. وتابع: “بناء على هذه المعلومات، كلفت ابن أخي رشيد، المتهم إبراهيم طحكوت، بحكم القرابة العائلية، بالبحث عن مكان لوضع السيارات فيه قبل سرقتها”. وأوضح أنه تكفل شخصيا باستيراد تلك السيارات التي أكد أن كل وثائقها باسمه ولا علاقة لإخوته بها، مشيرا في السياق إلى أن شقيقه رشيد وكله بموجب وثيقة مؤرخة عام 2013 باستيراد السيارات لشركة “سيما”.

الدفاع يطالب بإشهاد مكتوب

وبناء على هذه التصريحات، طالب دفاع المتهمين عائلة طحكوت بإشهاد مكتوب من المحكمة يتضمن تبني المتهم محيي الدين طحكوت الأفعال التي يتابع بها إخوته وأقاربه في ملف آخر، ينتظر أن تصدر أحكامه يوم 24 جانفي الجاري.

إنابة قضائية تثير الجدل

كشف وكيل الجمهورية، خلال مجريات المحاكمة، أن نتائج إنابة دولية صادرة عن قاضي التحقيق بينت امتلاك المتهم محيي الدين طحكوت طائرة “جات جي 4” مسجلة باسم شركة “تي أم سي” في الخارج، لكن المتهم قال إنه أجر الطائرة محل المتابعة في إطار العمل قبل أن تعود لأصحابها، مشيرا إلى أن هذه الواقعة سبق الفصل فيها بموجب حكم قضائي. وأثارت الإنابة القضائية سجالا بين وكيل الجمهورية ودفاع المتهم الذي أكد أنه لا وجود لأي إنابة قضائية دولية في ملف الحال، مطالبا المحكمة بتقديم وثائقها، قبل أن يرد عليهم وكيل الجمهورية قائلا: “الملف موجود لدى كتابة الضبط تحت تصرف الدفاع، ويمكن الاطلاع على أي وثيقة متعلقة به”، لكن الإجابة لم تكن كافية للدفاع الذي علق قائلا: ‘’لقد قرأنا الملف ورقة ورقة، نتحداكم أن تبينوا لنا أين ثم الإشارة لها وأن تقدموا لنا هذه الوثائق”.