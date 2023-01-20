هذه تفاصيل امتحان “السانكيام“ الجديد

قررت وزارة التربية حرمان كل تلميذ لا يشارك في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، من الانتقال إلى المتوسط “مهما كان معدله السنوي”، وأمرت بفتح التسجيلات فيه، بين 5 إلى 23 فيفري المقبل عبر الأرضية الرقمية للابتدائيات، حيث ستتم التقييمات الكتابية في أيام “غير متتالية” وفي المواقيت الرسمية للدراسة، بين 30 أفريل إلى 25 ماي 2023، على أن يُنظم تقييم واحد في اليوم خلال الفترة الصباحية، مع ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ بصفة عادية.

أفرجت وزارة التربية عن المنشور الإطار الخاص بتنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية، حيث تضمن رزنامة التقييمات الكتابية في هذا الامتحان والمخطط الزمني لمراحل تنظيمه، إضافة إلى نموذج القصاصة الخاصة بكل ظرف من أظرف مواضيع التقييمات الكتابية.

ويهدف الامتحان، حسب المنشور رقم 14 المؤرخ في 18 جانفي الجاري، تحوز “الخبر”، على نسخة منه، إلى تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي بالتركيز على وظيفتي التحصيل والتشخيص، قصد تقييم مستوى اكتساب الكفاءات المحدّدة في مناهج هذه المرحلة، وكذا تشخيص النقائص المحتملة وكشفها في تعلمات كل تلميذ لعلاجها. وتقرر في هذا الإطار، الحفاظ على “شمولية تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي وتعزيز الوظيفة التشخيصية للامتحان لضمان التكفّل البيداغوجي بالتلميذ”، التزاما بأحكام المادة 49 من القانون التوجيهي للتربية، مع تنظيم الامتحان على مستوى المقاطعة التفتيشية للغة العربية، وإجرائه لكل تلميذ يزاول دراسته في مستوى السنة الخامسة ابتدائي، على أن يكون “الانتقال إلى الأولى متوسط باحتساب المعدل السنوي للتقويم المستمر دون سواه وعدم احتساب نتائج امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في قبول التلميذ في السنة الأولى من التعليم المتوسط”. غير أن هذا لا ينقص من أهمية الامتحان، حيث قررت الوزارة حرمان كل تلميذ يرفض المشاركة فيه من الانتقال، “مهما كان معدله السنوي في التقويم المستمر”.

ويشرع في عملية التسجيل للامتحان، في الفترة الممتدة من 5 إلى 23 فيفري 2023، حيث “يسجل في الامتحان بصفة، إلزامية كل تلميذ يزاول دراسته في السنة الخامسة من ابتدائي في مدرسة ابتدائية أو في مؤسسة خاصة للتربية والتعليم”، ويتولى مدير المؤسسة عملية التسجيل على الأرضية الرقمية باستعمال رقم التعريف المدرسي للتلميذ، كما يقوم باستخراج قائمة التلاميذ المسجلين في الامتحان من النظام المعلوماتي لوزارة التربية، حيث يختمها ويوقعها ويرسلها إلى مديرية التربية في أجل أقصاه 28 فيفري 2023، مع الحرص على تحيين هذه القائمة في النظام المعلوماتي كلما دعت الحاجة، في حالات التصحيح أو التحويل، أو التخلي.

ويشمل الامتحان كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة ابتدائي، باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية بالنسبة للسنة الدراسية 2023/2022 وفق تقييمات كتابية، في 8 مواد، هي اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، والرياضيات بمدة ساعة ونصف لكل واحدة، إضافة إلى التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، وأيضا التربية العلمية والتكنولوجية، والتربية المدنية، بـ45 دقيقة لكل واحدة.

ويتولى إعداد مواضيع التقييمات الكتابية للامتحان وإجاباتها النموذجية، مفتشو اللغات العربية، والأمازيغية والفرنسية، بإشراك أساتذة من المقاطعة ذوي الكفاءة والالتزام، وتنطلق العملية مباشرة بعد الانتهاء من عملية التكوين الولائية للمفتشين، على أن تنتهي وجوبا قبل تاريخ 13 أفريل 2023 كأقصى أجل. ويتولى مدير التربية تعيين مؤسسات للتربية لطبع مواضيع التقييمات الكتابية، من بين المؤسسات التي تتوفّر على إمكانات السحب بالعدد الكافي، ويختارها بشكل موزع قدر الإمكان لضمان الجوارية، مع المقاطعات التفتيشية، حيث يقوم رئيس المصلحة المكلف بالامتحانات عبر حسابه الخاص على الأرضية الرقمية، بحجز قائمة المؤسسات المعينة لطبع المواضيع، وقائمة المقاطعات الملحقة بكل مؤسسة معينة للطبع، وأيضا قائمة المدارس التابعة لكل مقاطعة. ويتكفل مدير فرع الديوان الوطني للامتحانات، بتوفير الورق الخاص بطبع مواضيع التقييمات الكتابية وفق عدد تلاميذ أقسام السنة الخامسة ابتدائي، وتوفير الأظرف بعدد المواد لكل مدرسة ومؤسسة خاصة، ويقوم مفتش المقاطعة بإعداد قصاصة لكل ظرف يدوّن عليها اسم المقاطعة واسم المدرسة والمادة وتاريخ الإجراء وعدد تلاميذ أقسام السنة الخامسة لكل مدرسة، فيما يشرف “شخصيا” على طبع مواضيع التقييمات الكتابية بعدد تلاميذ السنة الخامسة في مقاطعته، ويضع كل موضوع في ظرف مختوم عليه القصاصة الخاصة به، في أجل أقصاه 25 أفريل 2023، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السري للعملية، قبل أن يقوم بتسليم أظرف مواضيع تقييمات جميع المواد إلى مديري المؤسسات لتبقى تحت مسؤوليتهم، وذلك قبل انطلاق الامتحان بيوم واحد أو يومين بالنسبة للمدارس المتواجدة بالمناطق النائية.

أما تقييم التعبير الشفوي والتواصل، بالنسبة للغات، فيكون وفق المعايير المحدّدة في الشبكة التحليلية المعدة لهذا الغرض، وتجرى هذه السنة مع بداية الفصل الثالث، على أن تنتهي وجوبا قبل الانتهاء من التقييمات الكتابية. أما تقييم الأداء القرائي بالنسبة للغات، وحسن استظهار القرآن الكريم وتلاوته، بالنسبة للتربية الإسلامية، فيكون وفق المعايير المحدّدة في الشبكة التحليلية المعدة لهذا الغرض، وتجرى مع بداية الفصل الثالث، على أن تنتهي وجوبا قبل الانتهاء من التقييمات الكتابية. التلاميذ سيجتازون الامتحان في مؤسساتهم وتوحيد توقيت امتحان كل مادة في المقاطعات المشتركة يجتاز التلاميذ الامتحان في مؤسساتهم، وتحت إشراف أساتذتهم، حيث يكون مفتش المقاطعة للغة العربية المسؤول الأول على تنظيمه على مستوى المقاطعة التفتيشية، التي يشرف علها، بالتنسيق مع مفتش اللغة الأمازيغية، ومفتش الفرنسية، ومديري الابتدائيات التابعة للمقاطعة، تحت المسؤولية الكاملة لمدير التربية، ويشرف على الإجراء مدير الابتدائية أو مدير مؤسسة التربية والتعليم الخاصة.

وقررت وزارة التربية إجراء التقييمات الكتابية في أيام “غير متتالية” وفي المواقيت الرسمية للدراسة خلال الفترة من 30 أفريل إلى 25 ماي 2023، حيث يُنظم تقييم واحد في اليوم خلال الفترة الصباحية، مع ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ بصفة عادية، ويتم إعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة، بناء على الرزنامة المرفقة، بمراعاة توحيد توقيت إجراء تقييم كل مادة، وتبلّغ نسخة من هذا الجدول للتلاميذ وأوليائهم، بوقت لا يقل عن أسبوع من تاريخ إجرائها، وبكل الوسائل المتاحة، لاسيما الفضاء المخصص للأولياء ضمن النظام المعلوماتي لوزارة التربية، على أن تبقى الدراسة مستمرة بشكل عادي لكل الأقسام بجميع المستويات.

وشددت المراسلة على أن تنظيم امتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة الابتدائي، يتطلب التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، والالتزام بآجال تنفيذ جميع العمليات بكل دقة تحت الإشراف المباشر لمدير التربية، وأمرت بعقد اجتماعات تنسيقية دورية فور استلام المنشور بغية ضبط الجوانب التحضيرية والتنظيمية والمنهجية لكل المراحل المرتبطة بالامتحان، في انتظار إصدار مناشير وتعليمات لاحقة للفصل في بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم الامتحان وسيره، وكيفية تسيير بعض الوضعيات الخاصة.