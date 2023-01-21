إصابة 80 شخصا بجروح في الشريعة



أصيب نحو 80 شخصا بجروح، في حوادث اصطدام وسقوط فوق أرضية مثلجة في الـ24 ساعة الماضية، بمنطقة نادي التزحلق بوسط حظيرة الشريعة السياحية، في حين عرف الطريق الممتد على مسافة 20 كيلومترا، زحاما خانقا، عقد من طاقة استيعاب الحظيرة للإنزال الهائل للوافدين من أقصى ولايات الوطن ومن خارجه.

ورغم تواجد عناصر ودوريات الأمن والدرك لتنظيم حركية السير وضبطها إلا أن عائلات وجدت نفسها "محاصرة”وسط كابوس حقيقي لحجم طابور السيارات والحافلات التي أردا أصحابها الوصول منذ الصباح الباكر إلى قلب المنطقة، حيث أجبر بعض من أصحاب تلك المركبات البقاء بها دون القدرة على النزول لساعات في حين تعرض ما لا يقل عن 80 شخصا بجروح ورضوض بسبب الاصطدام بين مستعملي مزلجات تقليدية غير آمنة، والتي أدت في أكثر من حادث إلى إسقاط بعض المتزحلقين.

كما واجه أعوان الإنقاذ صعوبات في الوصول الى بعض الوحدات الإستشفائية بقلب البليدة، خلال عملية تحويل المصابين نتيجة الازدحام المروري المعقد جعلهم يقطعون مسافة 20 كيلومتر في نحو 03 ساعات كاملة.