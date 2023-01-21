هذه هي الوجهة المقبلة لقندوسي

ستكون الوجهة القادمة لمهاجم وفاق سطيف احمد قندوسي خلال فترة التحويلات الجارية إما نادي الزمالك المصري أو مولودية الجزائر، حسبما علم اليوم السبت من إدارة النادي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأوضح المدير العام للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" إبراهيم العرباوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن وجهة لاعب الفريق متوسط الميدان الهجومي الدولي أحمد قندوسي ستكون إما نادي الزمالك المصري أو مولودية الجزائر باعتبارهما الفريقين اللذين مازالا يلحان على ضم قندوسي إلى صفوفهما بصفة رسمية خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد إبراهيم العرباوي بأنه "للاعب حرية اختيار الفريق الذي ينضم إليه" مشيرا إلى أن "العرض المالي لمولودية الجزائر أحسن من عرض نادي الزمالك المصري وبالتالي فإن إدارة الفريق تفضل أن يختار قندوسي وجهة المولودية العاصمية إلا أن القرار الأول والأخير يعود للاعب نفسه".

وكانت إدارة وفاق سطيف قد فتحت صفقة تحويل اللاعب أحمد قندوسي في بادئ الأمر "لوجهة احترافية أوروبية فقط" إلا أن الأزمة المالية التي تعصف بالوفاق جعلت من الإدارة تفتح المجال أكثر أملا في إنعاش خزينة النادي ولو بصفة نسبية تسمح لها بمواصلة عملية الانتدابات التي باشرتها مع لاعبين أو ثلاث تريد استقدامهم لتدعيم تشكيلة رفقاء القائد عبد المؤمن جابو تلبية لرغبة المدرب التونسي الجديد شهاب الليلي.

للتذكير فإن اللاعب أحمد قندوسي مرتبط بموجب عقد مع وفاق سطيف إلى غاية 2026 وهو الأمر الذي وضع إدارة الوفاق في أريحية بالنظر لتهاطل العروض على اللاعب الموجود حاليا تحت تصرف الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بمناسبة بطولة أمم إفريقيا للأمم للاعبين المحليين "شان 2022" المقامة بالجزائر.