"القاتل الصامت" .. توجيهات وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة، في بيان لها، من خطورة التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون والذي يؤدي غالبا إلى الوفاة، وذلك في إطار حملة وقاية من الاختناق بهذا الغاز تزامنا مع الانخفاض الحاد لدرجة الحرارة.

وأوضح البيان أن "أحادي أكسيد الكربون (Co)، هو غاز خانق غير ظاهر، لا رائحة له وسام جدا، ينتج عن سوء عملية الاحتراق مهما كان مصدر هذه الطاقة المستعملة (البوتان، قارورات الغاز، الفحم، الكربون، بنزين، غاز طبيعي،بترو، زيت الوقود أو البروبان..)

كما أن كثافة غاز أحادي أكسيد الكربون (Co) هي نفس كثافة الهواء ما يجعله ينتشر بسرعة فائقة في المحيط ليأخذ مكان الأكسجين في الدم، وتأثيراته الحادة مرتبطة بقدرته على الانسجام مع بروتينات نقل الأوكسجين بحيث يمكن أن يؤدي إلى الموت".

ودعت وزارة الصحة في بيانها المواطنين إلى "الاتصال فورا بفرقة الإغاثة الطبية المستعجلة SAMU أو الحماية المدنية أو التقرب إلى مركز صحي جواري في حالة ظهور أعراض التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون"، مشيرة إلى أنه "في حالة التسمم الحاد، غالبا ما تظهر على الضحية علامات غثيان وصداع، بعد ذلك يظهر عليها ضعف كبير وصعوبة في التحرك وأحيانا بعض الارتباك، كما يمكن أن تفقد الوعي، وفي حالة تأخر الإسعاف فإنها تدخل في غيبوبة وقد تموت في أقل من ساعة".

كما ذكرت المواطنين بأهم الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة ومحاربة هذا القاتل الصامت، منها "ضرورة المراقبة السنوية لأجهزة التدفئة وتسخين المياه من طرف متخصص مؤهل (سخان الماء، سخان الحمام، الموقد..)، تهوية المنزل مدة 10 دقائق يوميا على الأقل مع عدم سد ثغرات الهواء حتى في فصل الشتاء".

وفي ذات السياق، شددت الوزارة على ضرورة "عدم استخدام أجهزة التدفئة الاحتياطية المتنقلة إلا في الغرف ذات التهوية الجيدة وعلى فترات متقطعة، عدم تشغيل محرك السيارة في مرآب مغلق، احترام تعليمات استخدام أجهزة التدفئة والتسخين، عدم استخدام أجهزة غير مخصصة لغرض التدفئة (فرن الطهي، الكانون أو الطابونة)".