المسيلة: غلق مذبح سري بالهامل

قام عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية الهامل (المسيلة) بغلق مذبح سري، حسبما علم اليوم السبت من خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية التي مكنت أيضا من حجز 11 قنطارا من اللحوم البيضاء، في أعقاب ورود معلومات بشأن القيام بعملية ذبح غير شرعية على مستوى محل يقع ببلدية الهامل.

كما حجز عناصر الدرك الوطني معدات تستخدم في هذا المذبح، حسبما أشار إليه ذات المصدر الذي أضاف بأن كمية اللحوم البيضاء المحجوزة تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني لبلدية عين الملح.

وقد تم إعداد ملف قضائي ضد صاحب هذا المحل عن جرم "استغلال مؤسسة مصنفة دون رخصة وممارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري"، حسبما خلص إليه ذات المصدر.