أجرى الناخب الوطني، عبد مجيد بوقرة، عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية لـ" الخضر" التي تواجه الموزمبيق، سهرة اليوم، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي: ألكسيس قندور – شعيب كداد – حسين دهيري – أيوب غزالة – هواري بعوش – سعدي رضواني – أسامة شيتة – زكريا دراوي – أكرم جحنيط – محمد إسلام بلخير – كريم عريبي.

ويعد الحارس أليكسيس قندوز ووسط الميدان زكريا دراوي الوحيدين اللذين شاركا أساسيين في المواجهتين الأولتين ضد ليبيا وإثيوبيا.

وكانت هذه التغييرات منتظرة بعدما نجح زملاء القائد عبد اللاوي في ضمان التأهل لربع نهائي المنافسة.