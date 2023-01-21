"الخضر" بالعلامة الكاملة

اختتم المنتخب الوطني، اليوم السبت، مقابلاته في الدور الأول من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بفوز ثالث على التوالي، جاء هذه المرة على حساب المنتخب الموزمبيقي بنتيجة هدف مقابل صفر، على ملعب نيلسون مانديلا.

وعلى غرار المقابلتين السابقتين اكتفى أشبال بوقرة بهدف وحيد سجله المدافع دهيري في الدقيقة السابعة، محققين الأهم في انتظار تحسن الأداء الذي كان متوسطا.

وبهذا رفع "الخضر" رصيدهم إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى، متقدمين عن منافس اليوم، الموزمبيق، الذي حجز بطاقة التأهل الثانية برصيد أربعة نقاط.

وفي المقابلة الثانية التي أجريت في نفس التوقيت بملعب 19 ماي في عنابة، حقق المنتخب الليبي فوزا معنويا على نظيره الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، محتلا المركز الثالثة برصيد ثلاثة نقاط فيما تذيلت إثيوبيا المجموعة بنقطة واحدة.

وسيواجه زملاء دراوي صاحب المركز الثاني عن المجموعة الثانية في ربع النهائي يوم الجمعة القادم بملعب نيلسون مانديلا.

مجريات المواجهة:

* نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني بهدف دون مقابل

الدقيقة 9+4: بطاقة صفراء لميريزيق

الدقيقة 90+1: بطاقة صفراء جديدة للمنتخب الموزمبيقي

الدقيقة 89: دربكة في دفاع المنافس تصل نحو البديل محيوص برأسية لكن بين أحضان الحارس

الدقيقة 88: هجمة معاكسة .. رضواني يمرر نحو دراوي الذي يسدد والحارس يتألق

الدقيقة 81: محيوص وميريزيق يدخلان في مكان شيتة وعريبي

الدقيقة 78: ضغط موزمبيقي على مرمى الخضر .. الدفاع صامد

الدقيقة 74: توزيعة جميلة من رضواني داخل منطقة الجزاء .. عريبي يقطع الكرة بدون قصد بعدما كانت متجهة نحو بكير الذي كان يستعد للتسديد

الدقيقة 73: بطاقة صفراء لمدرب المنافس بعد الاحتجاج على الحكم

الدقيقة 70: خطيرة للمنتخب الموزمبيقي.. لحسن الحظ الكرة طويلة عن المهاجم

الدقيقة 69: دخول بلعيد في مكان مسجل الهدف دهيري

الدقيقة 66: تسديدة للمنتخب الموزمبيقي تصل سهلة بين أحضان قندوز

الدقيقة 62: أول تغييرات بوقرة .. دخول لحمري وبكير في مكان بلخير وجحنيط

الدقيقة 59: بطاقة صفراء لبلخير ومدرب المنافس يجري تغييرات بالجملة

الدقيقة 58: فرصة خطيرة جدا للمنتخب الموزمبيقي .. توغل من الجهة اليسرى والدفاع يتدخل بعد دربكة في منطقة الجزاء

الدقيقة 56: توقف اللعب بعد سقوط لاعب المنافس

الدقيقة 54: توغل جديد لرضواني وتسديدة باليسرى ضعيفة بين أحضان الحارس

الدقيقة 52: تسديدة للضيوف لكنها يعيدة جدا عن مرمى الخضر

الدقيقة 48: عريبي يضيع فرصة سهلة بعد توزيعة رائعة من رضواني

* انطلاق الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني بهدف دون مقابل

الدقيقة 45+7: تنفيذ المخالفة وتمر فوق مرمى المنتخب الوطني

الدقيقة 45+5: بطاقة صفراء لكداد ومخالفة من مكان خطير للمنتخب الموزمبيقي

الدقيقة 45: خطيرة للمنتخب الموزمبيقي .. الكرة تصل إلى المهاجم الذي يفقد توزانه بالقرب من مرمى قندوز

الدقيقة 43: مخالفة للخضر من تنفيذ شيتة دون خطر على دفاع المنافس

الدقيقة 40: تغييرين اضطراريين للمنتخب الموزمبيقي بخروج الظهير الأيسر وحارس المرمى

الدقيقة 37: سقوط لاعب المنافس متأثرا بإصابة

الدقيقة 34: عمل رائع بين بلخير وبعوش، هذا الأخير يوزع داخل منطقة الجزاء والدفاع يتدخل في آخر لحظة أمام عريبي

الدقيقة 32: مخالفة للمنافس لكن دون خطر على مرمى قندوز

الدقيقة 25: تمريرة في العمق ناحية عريبي وحارس المنافس يتدخل بقبضة اليدين .. ثم يسقط متأثرا بإصابة بعد اصطدامه مع مهاجم "الخضر"

الدقيقة 24: توغل رائع لرضواني من الجهة اليمنى .. يمرر لكن تسديدة جحنيط ضعيفة

الدقيقة 22: ركنية للموزمبيقيين ورأسية تمر جانبية

الدقيقة 18: بلخير يسقط على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

الدقيقة 14: فرصة سانحة لبخير لكنه يسيئ التصرف ما فوت على الخضر هدفا ثانيا

الدقيقة 11: أنصار المنتخب الوطني يرفعون لافتة عملاقة لأسطورة كرة القدم الجزائرية رابج ماجر، تكريما له بعد حادثة التصفير خلال المقابلة السابقة

الدقيقة 10: دفاع المنتخب الوطني يبعد الخطر بعد تنفيذ مخالفة للمنافس

الدقيقة 8: غووول .. دهيري يفتتح باب التسجل لـ"الخضر" برأسية محكمة بعد تنفيذ ركنية

الدقيقة 7: تسديدة رائعة من جحنيط والحارس يخرجها للركنية

الدقيقة 6: بطاقة صفراء للاعب المنافس بعد تدخل على رضواني

الدقيقة 3: أول فرصة في المقابلة .. توزيعة رضواني ورأسية عريبي بعيدة

* الحكم يعطي صافرة البداية

* دخول لاعبي المنتخبين وعزف النشيدين الوطنيين

* أجرى الناخب الوطني، عبد مجيد بوقرة، عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية لـ" الخضر" التي تواجه الموزمبيق، سهرة اليوم، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي: ألكسيس قندور – شعيب كداد – حسين دهيري – أيوب غزالة – هواري بعوش – سعدي رضواني – أسامة شيتة – زكريا دراوي – أكرم جحنيط – محمد إسلام بلخير – كريم عريبي.

ويعد الحارس أليكسيس قندوز ووسط الميدان زكريا دراوي الوحيدين اللذين شاركا أساسيين في المواجهتين الأولتين ضد ليبيا وإثيوبيا.

وكانت هذه التغييرات منتظرة بعدما نجح زملاء القائد عبد اللاوي في ضمان التأهل لربع نهائي المنافسة.