مباشر: الجزائر - موزمبيق

* نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني بهدف دون مقابل

الدقيقة 45+7: تنفيذ المخالفة وتمر فوق مرمى المنتخب الوطني

الدقيقة 45+5: بطاقة صفراء لكداد ومخالفة من مكان خطير للمنتخب الموزمبيقي

الدقيقة 45: خطيرة للمنتخب الموزمبيقي .. الكرة تصل إلى المهاجم الذي يفقد توزانه بالقرب من مرمى قندوز

الدقيقة 43: مخالفة للخضر من تنفيذ شيتة دون خطر على دفاع المنافس

الدقيقة 40: تغييرين اضطراريين للمنتخب الموزمبيقي بخروج الظهير الأيسر وحارس المرمى

الدقيقة 37: سقوط لاعب المنافس متأثرا بإصابة

الدقيقة 34: عمل رائع بين بلخير وبعوش، هذا الأخير يوزع داخل منطقة الجزاء والدفاع يتدخل في آخر لحظة أمام عريبي

الدقيقة 32: مخالفة للمنافس لكن دون خطر على مرمى قندوز

الدقيقة 25: تمريرة في العمق ناحية عريبي وحارس المنافس يتدخل بقبضة اليدين .. ثم يسقط متأثرا بإصابة بعد اصطدامه مع مهاجم "الخضر"

الدقيقة 24: توغل رائع لرضواني من الجهة اليمنى .. يمرر لكن تسديدة جحنيط ضعيفة

الدقيقة 22: ركنية للموزمبيقيين ورأسية تمر جانبية

الدقيقة 18: بلخير يسقط على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

الدقيقة 14: فرصة سانحة لبخير لكنه يسيئ التصرف ما فوت على الخضر هدفا ثانيا

الدقيقة 11: أنصار المنتخب الوطني يرفعون لافتة عملاقة لأسطورة كرة القدم الجزائرية رابج ماجر، تكريما له بعد حادثة التصفير خلال المقابلة السابقة

الدقيقة 10: دفاع المنتخب الوطني يبعد الخطر بعد تنفيذ مخالفة للمنافس

الدقيقة 8: غووول .. دهيري يفتتح باب التسجل لـ"الخضر" برأسية محكمة بعد تنفيذ ركنية

الدقيقة 7: تسديدة رائعة من جحنيط والحارس يخرجها للركنية

الدقيقة 6: بطاقة صفراء للاعب المنافس بعد تدخل على رضواني

الدقيقة 3: أول فرصة في المقابلة .. توزيعة رضواني ورأسية عريبي بعيدة

* الحكم يعطي صافرة البداية

* دخول لاعبي المنتخبين وعزف النشيدين الوطنيين

* أجرى الناخب الوطني، عبد مجيد بوقرة، عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية لـ" الخضر" التي تواجه الموزمبيق، سهرة اليوم، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي: ألكسيس قندور – شعيب كداد – حسين دهيري – أيوب غزالة – هواري بعوش – سعدي رضواني – أسامة شيتة – زكريا دراوي – أكرم جحنيط – محمد إسلام بلخير – كريم عريبي.

ويعد الحارس أليكسيس قندوز ووسط الميدان زكريا دراوي الوحيدين اللذين شاركا أساسيين في المواجهتين الأولتين ضد ليبيا وإثيوبيا.

وكانت هذه التغييرات منتظرة بعدما نجح زملاء القائد عبد اللاوي في ضمان التأهل لربع نهائي المنافسة.