7 طرقات وطنية مغلقة بسبب التقلبات الجوية

كشفت مصالح الدرك الوطني عن الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان لها فان الأمر يعني كلا من تيزي وزو على مستوى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، المغلق بسبب تراكم الثلوج.

اضافة الى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان، المغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما اغلق الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن لنفس السبب والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي المغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية البويرة اغلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو بسبب تراكم الثلوج، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام، وفي عين تموشنت أغلق الطريق الوطني رقم 108 الرابط بينمحور الدوران لبلدية المالح وقرية أوراس المائدة، المغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.