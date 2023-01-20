لعمامرة يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية، ميشيل سيسون، في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وتركزت المحادثات، وفق البيان، "حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية". كما ناقش الطرفان "عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الأطراف"، حسب ذات المصدر.