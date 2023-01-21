منظمة المتقاعدين تصدر بيانا حول الزيادات في المعاشات



أجتمع أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد السبت بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة من أجل دراسة ومناقشة الزيادات المعلن عنها بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتصريحات التي تلتها من طرف وزير العمل والمدير العام للتقاعد.

واوضحت المنظمة في بيان لها أنه أمام عدم صدور النصوص التطبيقية الموضحة لكيفيات تطبيق هذه الزيادات وأمام التصريحات المعلن عنها، فإن المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد ابقت الجلسة مفتوحة إلى غاية إنعقاد الجمعية العامة في18 مارس 2023.