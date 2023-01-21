ارتفاع حوادث تسممات الغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية حوادث التسممات بغاز احادي اكسيد الكربون بكل من ولايتي سكيكدة وبومرداس.

وحسب نفس المصدر، فقد تم انقاذ عائلة تتكون من 05 افراد "الاب ، الام و 03 أطفال" تعرضو لتسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي ثالة كوفي بلدية الناصرية ولاية بومرداس

وتم إسعاف الضحايا المتراوحة أعمارهم بين 08 سنوات و 45 سنة و نقلهم الى مستشفى المركز الصحي بالناصرية.

كما تم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 15 سنة تعرضت لتسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الطابونة داخل الحمام بحي الزفزاف بلدية وولاية سكيكدة وبومرداس.

وحسب بيان لذات المصالح فقد تم التدخل في حدود الساعة الثامنة، حيث تم اسعافها ونقلها إلى مستشفى سكيكدة.