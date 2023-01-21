مجيد بوقرة:"حققنا الأهم في المباراة"

أكّد مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم مجيد بوقرة عقب الفوز أمام المنتخب الموزمبيقي بأن "الأهم تم انجازه خلال المباراة".

واضاف المدافع السابق للخضر بأن اللقاء الذي لعبه اشباله في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في اطار كاس الشان شهد تقدما للمنتخب المحلي أداء ونتيجة.

وعن الانتقادات الموجهة لاداء تشكيلته قال بوقرة، إنه يتقبلها لكن "يجب عدم مقارنة المنتخب الاول او فريق اخر بالمنتخب المحلي" داعيا إلى "الحديث عن الايجابيات أيضا"

كما كشف بوقرة بأن مدرب منتخب الفريق الوطني جمال بلماضي، دعم اللاعبين بمركز سيدي موسى، وطلب منهم خلال زياراته العمل ومواصلة حصد النتائج.