طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد ، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة.

وأوضحت ذات المصالح ، عبر صفحتها على الفايسبوك "طريقي"، أن االطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أفاد ذات المصدر ، أن تراكم الثلوج أدى الى غلق الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن،

والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن، وكذا رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو- البويرة وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

ورقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأصنام.

وعلى مستوى ولاية جيجل، أدى تراكم الثلوج الى غلق الطريق الولائي رقم 135أ، الرابط بين بلديتي بوسيف أولاد عسكر وجيجل وترعي بينان ولاية ميلة والطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة وتاكسنة.

والطريق رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة وإيراقن السويسي، ورقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة والعوانة و الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية، والطريق البلدي غير مرقم الرابط بين بلدبتي أولاد رابح جيجل وترعي بينان ولاية ميلة.