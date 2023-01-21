العاصمة : توقيف سارق المركبات

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخص محل أمرين بالقبض ضمن شبكة مختصة في سرقة المركباب، مع استرجاع المركبة محل السرقة .

وأوضح بيان لذات المصالح ،أن فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي أوقفت مشتبه فيه، مسبوق قضائيا، ينحدر من العاصمة. وبعد التنسيق بين المصالح تبين ضلوع المعني في ثلاث قضايا وأنه محل أمرين بالقبض صادرين عن الجهات القضائية المختصة.

أضاف البيان ، أن التحريات المكثفة لعناصر الفرقة المحققة والخبرة الميدانية في تتبع الشبكات المختصة في سرقة المركبات، بينت أن أحد الأشخاص في كل مرة ينتهج نفس الأسلوب من خلال التواصل مع احد بائعي السيارات الذي يوهمه بأنه يرغب في شراء سيارته. ثم يطلب منه التوجه إلى ورشة لتصليح طلاء السيارات وهذا لمعاينة حالة السيارة لغرض الشراء، وأثناء المراقبة يستغفل البائع وصاحب الورشة ثم يشغل السيارة ويلوذ بالفرار. ليتم بعدها تحديد هوية المشتبه فيه وتنفيذا لإذن بالتفتيش تم إيقاف الفاعل. والتعرف عليه من قبل الضحية والشاهد مع استرجاع السيارة محل السرقة .

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .