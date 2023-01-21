"الجالية بحاجة إلى تمثيل في مجلس الأمة ووسطاء الجمهورية"

يتحدث رئيس الجمعية التضامنية للجالية بالمهجر، يوسف بوعبون، بلغة المتتبع لقضايا وشؤون ومشاكل الجالية الجزائرية بفرنسا واهتماماتها ومشاكلها وإسهاماتها وبالضبط في مارسيليا، ويتعجب كيف لأزيد من 5 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا يمثلهم 4 نواب في المجلس الشعبي الوطني. رئيس الجمعية يقدم خارطة طريق تجعل من أفراد الجالية عنصرا فعالا في المساعدة في تنمية الوطن في جميع المجالات، وهو مسعى السلطات العليا في البلاد كشف عنها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات.

بصفتكم رئيسا للجمعية التضامنية للجالية بالمهجر، قمتم بعمل كبير من مارسيليا ومناطق أخرى في فرنسا خلال فترة انتشار الكوفيد ودعمتم المستشفيات بتجهيزات كلها من مساعدات الجالية في الخارج. هل التمثيليات الدبلوماسية قدّرت هذه الأعمال.. وتنسق معكم على مدار السنة؟

الجالية لم تبخل من عطائها ودعمها كلما ناداها الواجب الوطني، قدمت تضحيات من أجل الاستقلال، كما قدمت إعانات في كل المحن التي عاشها الوطن، زلزال الشلف، زلزال بومرداس، فيضانات باب الوادي، وأزمة كورونا أعطت درسا للعالم في الوطنية ودعم الجبهة الأمامية للجيش الأبيض بمعدات وتجهيزات فاقت 50 مليون دولارا.. جمعيتنا قدمت أكثر من 6 هبات تضامنية وآخرها هذا الأسبوع بالتنسيق مع جمعية البركة بموافقة الوزارة المعنية. أما عن العلاقة الموجودة مع التمثيل الدبلوماسي فتبقى مجرد إطار إدارى ليس له رؤية من أجل لمّ الشمل في الخارج وإعطاء المكانة للمجتمع المدني لينشط أحسن وفي ظروف عادية.. نحن من ندفع تكلفة العتاد ليتم التسليم للمستشفيات العمومية وهذا من الأسباب المباشرة لقتل الروح التضامنية للوطن، ومن جهة تمتلك الجزائر عدة بنايات مغلقة تحرم منها الجمعيات استغلالها، كلها تصرفات نتمنى أن تزول مع دبلوماسية جديدة ورؤية جديدة لجزائر جديدة.

أنت ناشط جمعوي ورفعت عدة انشغالات للسلطات العليا في الدولة، منها التمثيل البرلماني لأبناء الجالية في المجلس الشعبي الوطني والمحدد الآن بأربعة نواب فقط عن فرنسا. هل ما زلت متمسكا بالمطلب؟ وأين بلغ مشروع إنشاء المجلس الإستشاري للجالية؟

الجميع ينادى بشعار "الجالية جزء لا يتجزأ من هذا الوطن"، لكن في الواقع الجالية لا تمتلك أدنى الحقوق، مثلا فرنسا مؤخرا صرح الرئيس عبد المجيد تبون، بأن عدد جاليتنا بفرنسا أكثر من 5 مليون جزائرى، فهل من المعقول 5 ملايين جزائرى يمثلهم 4 نواب فقط؟ نحن نسعى أن نرفع حق المقاعد للحق القانوني الساري به داخل الوطن وحسب قوانين الدولة الجزائريةـ ومن هنا أيضا ألتمس من الرئيس تبون التفكير جيدا في إعطاء مقاعد فى مجلس الأمة ووزارة منتدبة للجالية، وتعيين وسطاء الجمهورية بالخارج.. الجالية انتخبت على الرئيس في ظروف صعبة وتنتظر أن ترفع انشغالاتها.. ننادي أيضا بإعطاء الضوء الأخضر للمجلس الأعلى للجالية والذي تمت الموافقة عليه في 2008، وكذا الصندوق الوطني للجالية، وهذا موضوع آخر يمكن أن نتناقش له في جزء آخر.

دخل قانون تكفل السلطات العمومية بنقل جثامين الموتى من الخارج لدفنها بالداخل، إلى أي مدى يمكن أن يقلل القانون من معاناة المهاجرين؟

الرئيس عبد المجيد تبون أعطى اهتماما كبيرا بالجالية وفي برنامجه تعهّد بعدة بنود نراها اليوم تتحقق في أرض الواقع. ألغى المادة 51 من الدستور التي فرّقت بين الجزائريين في الداخل والخارج والتي تنص عن منع أبناء الجالية تبوء مناصب سامية في الدولة، أعطى حق التمثيل لأبناء الجالية في المرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، وتبقى كيفية التمثيل نقطة سوداء. أما عن تكفل الدولة بنقل الجثامين الشيء المعمول به في دول الجوار شيء إيجابى وتعتبره الجالية استحقاق يجب أن تضبط له ميزانية من أفراد الجالية وإلا فسوف يصبح مجرد وعود كما شاهدناها قبل أي استحقاق أو انتخابات.. لقد قدمنا في هذا المجال عدة اقتراحات لم تجد صداها عند المسؤولين ونتمنى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة بلمّ شمل كل الكفاءات في الداخل والخارج وبمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.

مشكل ارتفاع تذاكر السفر بين فرنسا والجزائر يطرح مشكل حرمان المهاجرين من زيارة الأقارب، ما وجدتم من حلول لهذه المعضلة؟

لقد قلناها عدة مرات وفي كل الخرجات الإعلامية، بأن الشركات الوطنية للنقل البحري والنقل الجوي لا تهتم بظروف الجالية ولا انشغالاتها، وسوء التسيير جعل من هذا كل الدخول للجزائر من أغلى التذاكر في العالم.. اقترحنا على عدة مسؤولين جزائريين شراء الشركة الفرنسية SNCM لما أعلنت إفلاسها والخطوط الجوية "إيغل آزور" لكن بدون جدوى.

نتذكر جيدا معاناة الجالية في اقتناء التذاكر للجزائر صيف 2022 وسوف نعيش نفس السيناريو من جديد إن لم تتخذ الشركة الوطنية للنقل البحرى إجراءات استعجالية لاقتناء بواخر جديدة، في الوقت نفسه نجد باخرة طاسيلي 2 معطلة وطارق بن زياد فى الصيانة.. يجب أن تدرس الدولة بجدية مشكل النقل والتمثيل الأحسن لعملائها بالخارج. أقولها وبكل صراحة التمثيل الجديد ليس في المستوى المطلوب والقادم أسوأ إن لم يتم تجديد الأعضاء قبل انطلاقة الموسم الصيفي، نعلم جيدا بأن الشركة الوطنية للنقل البحري تتميز بالنخب والكفاءات، لكن تبقى بعض التصرفات القديمة التي ورثناها تفسد بناء جزائر جديدة تعطى فيه الأولوية للكفاءات ونبتعد عن المحسوبية والجهوية.

كيف ستسهّل البنوك الجزائرية المنتظر فتحها في فرنسا.. عملية الإدخار وحركة الأموال بين البلدين؟

برنامج الرئيس فعلا غني لكنه معطل بآليات قانونية لم تأخذ بعين الإعتبار.. يجب أن يعلم الجزائري في الداخل، أن الجزائر لا تمتلك بنوك في الخارج وخاصة بفرنسا، أين نرى بنوك دول الجوار في كل مكان إما للادخار أو لاقتناء سكنات أو لمشروع اقتصادي.. نعلم جيدا أن الجزائر لها سياسة المعاملة بالمثل، نجد عدة فروع لبنوك فرنسية بالجزائر، في الوقت الذي ترفض فيه فرنسا فتح بنوك جزائرية بترابها، تعلم جيدا فرنسا بأن ادخارات جاليتنا بالملايير قد تسحب من بنوكها لحساب البنوك الجزائرية بالخارج. أتمنى أن تأخذ الجزائر مشروع الجالية بكل جدية وتفتح ورشات من أجل خريطة طريق ونبتعد عن التضليل والتخوين وعقدة الإستعمار والتبعية. يجب أن نعلم بأن الجالية الجزائرية أكبر جالية بفرنسا لا تمتلك أدنى الحقوق وهي مشتتة وضعيفة بواجهة إعلامية منعدمة.