لعمامرة يستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، من طرف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي .

وحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد بحثا الطرفين آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

ونقل لعمامرة للمنفي تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي.

وحل لعمامرة، االيوم لأحد، بلبيبا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.