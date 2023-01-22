ميلة: حجز نصف مليار سنتيم من الأوراق النقدية المزورة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بيضاء أحريش من حجز 500 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة ذات سعر قانوني (عملة محلية) كانت موجهة للطرح والتداول عبر إقليم ولاية ميلة.

العملية تمت بناء على استغلال معلومات واردة عبر الرقم الأخضر 1055 والتي قدمها أحد المواطنين، مفادها تنقل أشخاص على متن مركبة سياحية يحملون أوراق نقدية مزورة، على الفور تم وضع نقاط مراقبة وتفتيش مع تكثيف الدوريات من طرف أفراد الفرقة، ليتم العثور على المبلغ المالي المزور والمقدر بــ 500 مليون سنتيم مرمي بالقرب من مقبرة بمشتة السداري، والمشتبه فيهم في حالة فرار، ليبقى التحقيق مفتوح والأبحاث جارية للتوصل إليهم وتوقيفهم.

و بالمناسبة وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني نداء للمواطنين الذين وقعوا ضحية تزوير لأوراق نقدية ذات قيمة 2000 دينار ، للتقدم بشكاوى لدى مصالح الدرك الوطني.