الثلوج تقطع عدة طرقات بميلة

تسبب التساقط المكثف للثلوج ليلة السبت إلى الأحد وصبيحة الأحد في غلق أغلب المحاور والطرقات بما في ذلك تلك التي تعرف كثافة مرورية على غرار الطريق الوطني رقم 5 "أ" و الطريق الوطني رقم “77أ" و الطريق الوطني رقم “ 79" و كذا الطريق الاجتنابي أولاد القايم -الجامعة، كما أفادت خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، كما شهدت الطرقات البلدية والولائية بالمناطق الجبلية شللا كليا في حركة المرور على غرار الطريق الوطني الرابط بين باينان و أولاد عسكر من ولاية جيجل ،باينان نحو الشيقارة و الطرق البلدية بكل من تسدان حدادة ،زارزة، حمالة، وتسالة لمطاعي وعين البيضاء احريش و بوحاتم، كما توقفت حركة المرور بين ميلة و قسنطينة قبل أن يتم فتحها.

واكتست الجبال حلة بيضاء بمنطقة مارشو بعاصمة الولاية ومنطقة سيدي خليفة وشلغوم العيد وعين التين والتلاغمة وواد سقان و جبل مسيد عيشة بحمالة وفوق المرتفعات التي يصل علوها عن الـ 400 متر و تدخلت مصالح الاشغال العمومية لازالة الثلوج المتراكمة وفتح الطرقات حيث سجلت صعوبات كبيرة في السير لمستعملي الطريق الولائي 135 أ و 04 و طريق اولاد رابح مع ولاية جيجل حيث اغلقت الثلوج الطرق على مستوى منطقة الفج والتارية بسبب الثلوج.

كما حذرت مصالح الحماية المدنية من خطورة طريق سيدي خليفة والعتمانية رقم5 بسبب تساقط الثلوج و نفس الحالة عرفتها عدة طرق بولاية ميلة فيما لم تسجل أية حوادث بشرية او مادية جراء الظروف الجوية الصعبة عدا حادث مرور واحد تمثل في انقلاب شاحنة محملة بالبطاطا و لحسن الحظ كان خفيفا و تم إسعاف السائق في الحين . و تدعو مصالح الدرك الوطني الى توخي الحيطة و الحذر في الطرقات في مثل هذه الظروف الجوبة .