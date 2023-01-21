الجزائر تدين حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم بالسويد

أدانت الجزائر بشدة حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم من طرف متطرفين سويديين تحت أعين ممثلي القوة العمومية لمملكة السويد في مدينتي مالمو ولينشوبينغ.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية "وإذ تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الشنيع الذي من شأنه إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية، فإنها تشدد على أن هذا الفعل يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومن شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان والعيش المشترك."