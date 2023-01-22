جيجل: الثلوج تتسبب في عزل بلديات وتعليق الدراسة

تسبب التساقط الكثيف للثلوج على منطقة جيجل والذي تجاوز سمكه في بعض المرتفعات 30 سنتمترا في انقطاع العديد من الطرقات التي تربط مختلف البلديات الجبلية، ما أدى إلى عزل هاته الأخيرة.

وفي هذا الإطار شهدت الحركة هذا الصباح باتجاه بلديات إراقن سويسي، سلمى بن زيادة، أولاد عسكر، أولاد رابح، والعديد القرى والتجمعات السكنية التابعة لبلديات بني ياجيس، تاكسنة، جيملة، الشحنة، بلهادف وغبالة توقفا، بعد تراكم الثلوج في الطرق المؤدية إليها، حيث عرف كل من الطريق الوطني 77 و105 انقطاعا عند النقطتين الحدوديتين مع ولاية ميلة، موازاة مع تعرض الطرق الولائية، 137 "أ" و"ب"، 135 "أ"و"ب" و 142، انقطاعات على مستوى عدد من النقاط.

وتعذر على الكثير من المواطنين التنقل لأماكن عملهم أو لقضاء حاجياتهم المختلفة، في وقت علقت فيه الدراسة بالعديد من المؤسسات التربوية التي حاصرتها الثلوج، ولم يتمكن المئات من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم.

من جانب آخر تواصل مصالح الأشغال العمومية والبلديات مجهوداتها لفتح الطرق المغلقة، بعد تسخيرها للعشرات من كاسحات الثلوج والآليات، حيث تمكنت من إعادة الحركة لبعض المحاور قبل تعرضها للغلق من جديد، فيما نشرت مصالح الحماية المدنية وحداتها بالطرق الرئيسية لمرافقة ومساعدة المواطنين وأصحاب المركبات الذين وجدوا أنفسهم عالقين.