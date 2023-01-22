استمرار تساقط الثلوج والأمطار على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرر تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها بين 600 و 700 متر.

وأفادت ذات المصالح، في نشرية خاصة، أن ثلوجا كثيفة ستتساقط على كل من ولايات تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، وسيستمر تساقط الثلوج الى غاية فجريوم الاثنين، وسيتراوح سمك الثلوج ما بين 10و 15سم.

وحسب ذات المصدر، سيستمر تساقط الأمطار على كل من ولايات : الجزائرالعاصمة ، بجاية ، تيزي وزو، الطارف ، عنابة ، سكيكدة ، وذلك الى غاية زوال اليوم الأحد .

كما توقعت ذات المصالح ، استمرار موجة برد على كل من ولايات : الجلفة، ميلة ، قسنطينة ، أم البواقي ، باتنة ،خنشلة ، وتبسة وذلك الى غاية فجر يوم الاثنين