شروط انتساب المغتربين لنظام التقاعد

أفرجت الحكومة عن القرار الوزاري المحدد لكيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بانتساب أفراد الجالية إلى نظام التقاعد، حيث جاء في 12 مادة توضح طريقة الاشتراك وكيفيات استفادة المغتربين من النظام. وتخضع ملفات المعنيين إلى تدقيق من قبل وزارتي العمل والجالية الوطنية بالخارج، على أن يدفع مبلغ الاشتراكات المستحقة عن طريق التحويل البنكي أو ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين في الحساب البنكي الوطني لـ"الكناص"، المفتوح لهذا الغرض، أو نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر.

ويتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي إلى النظام الوطني للتقاعد من طرف المعنيين، بعد قبول انتسابهم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على أساس طلب انتسـاب شخصي وملف يقدمان بطريقة إلكترونية أو مباشرة من طرف أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج، الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351.

ويتضمن الملف نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي وشهادة الميلاد ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني، فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أنه يتم قبول الانتساب الإرادي إلى النظام الوطني للتقاعد بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين، بالتنسيق بين مصالح الوزارتين المكلفتين بالضمان والجالية الوطنية بالخارج، حيث تحدد كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات باتفاق مشترك بينهما.

ويعتبر المبلغ المصرح به الأساس الذي يعتمده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، حسب المادة 4 من القرار، طبقا للآجال المحددة. ويدفع المنتسبون الاشتراكات على أساس القاعدة المحددة التي يجب ألا تقل عن ثلاث مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي.

أما المادة الخامسة فتنص على أنه يحسب المبلغ المستحق للاشتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عن العملة، وفي حالة دفع المنتسبين اشتراكات الانتساب الإرادي على أساس المبلغ الأدنى المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2022 يتحمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فارق سعر الصرف بين يوم الدفع ويوم التنازل عن العملة من الحساب المفتوح المذكور في المادة الثامنة.

ويدفع المنتسبون مبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي إلى النظام الوطني للتقاعد في الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المخصص لذلك، ويمكن حسب ما جاء في المادة 7 للمنتسب تعيين ممثله في الجزائر مع إفادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمعلومات الشخصية عنه، حيث يقوم بفتح حساب لدى بنك وطني بالدينار الجزائري، يخصص لاستقبال دفع الاشتراكات المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد.

ويتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين في الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لهذا الغرض. ويمكن أيضا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.