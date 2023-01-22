المدية: ثلوج كثيفة ومصالح الحماية تدعو الى توخي الحيطة والحذر

شهدت منذ ليلة أمس مختلف مناطق ولاية المدية تساقطا كثيفا للثلوج وصل معدل سمكها ببعض المناطق الى 20سم مما تسبب في توقيف الدراسة، وصعوبة سير المركبات وبخاصة على مستوى الطريق السيار شمال جنوب الذي سجل في الساعات الاولى توقف لحركة السير قبل أن تعود الى حالتها العادية بفضل وسائل التدخل التي سخرتها مصالح الاشغال العمومية لازالة الثلوج وطبقات الجليد التي تشكلت.

وفي الوقت الذي سجلت فيه مصالح الحماية المدنية منذ صبيحة أمس عدة تدخلات لها أسفرت عن اصابة أربعة جرحى جراء حوادث المرور بكل من بلديات مجبر، وزرة، بن شيكاو و البرواقية تدخلت ذات المصالح على مستوى جسر المحاجبية المؤدي لمدينة البرواقية اين سجلت وفاة شخص (70سنة) كان داخل سيارة وأشارت مصالح الحماية في بيان لها أن الضحية كان رفقة ابنه قادما من ولاية الاغواط.

ودعت مصالح الحماية المدنية، مستعملي الطرق الى توخي الحيطة والحذر في بعض المحاور الصعبة، من جهة اخرى تجند أفراد الحماية والدرك الوطني على مستوى هذا المحور للطريق السيار شمال جنوب ببن شيكاو لمساعدة أصحاب السيارات ممن صعبت عليهم سلك الطريق السيار، في حين وضعت مصالح الأشغال العمومية كميات من الملح والحصى على المحاور السوداء لتسهيل عملية التنقل.

وقام والي الولاية بمعاينة حركة السير بالفرنان و بن شيكاو على مستوى الطريق الوطني رقم1 حيث سخرت المصالح المختصة كافة الامكانات والآليات لضمان مرافقة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم في ظل تساقط الثلوج.