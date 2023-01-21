مولودية وهران: المخاوف تتزايد وبلعطوي يحذر

تم تأجيل استئناف التدريبات في نادي مولودية وهران إلى موعد لاحق بسبب الغموض الذي لا يزال قائما على المستوى الإداري للنادي بعد استقالة رئيسه يوسف جباري، حسبما جاء اليوم عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

ويصل ''الحمراوة'' إلى شهر كامل من التوقف، حيث تعود آخر مباراة لهم إلى 22 ديسمبر ضد فريق اتحاد بسكرة عندما فازوا بها بهدف دون رّد، على ميدانهم لحساب الجولة الـ 15 والأخيرة من البطولة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف الطاقم الفني، بقيادة عمر بلعطوي الذي حذر من الوضعية الحالية.

وكان من المقرر أن يستأنف لاعبو المولودية التدريبات بعد عشرة أيام من الراحة للاستعداد للشطر الثاني من الموسم لكن ذلك لم يحدث في ظل الأوضاع التي يمر بها النادي، ولا سيما بعد إنسحاب الرئيس يوسف جباري، وهو التأخر الذي قد يؤثر على التعداد خاصة وأن العديد من الفرق شرعت في التحضير منذ للشق الثاني من الموسم.