البليدة: الثلوج تدخل الفرحة في نفوس الفلاحين والتجار الصغار

كلما حل الضيف الأبيض بمرتفعات سلسلة الأطلس البليدي، وافترش الارض وغطاها بالأبيض، كلما انتعشت الحياة بحظيرة الشريعة السياحية، ودبت الحياة، و تحول الطريق اليها الى طوابير من المركبات، و على قوارعها نصب شباب من صغار التجار طاولات وصنايق، و ضعوا فوقها البيض المسلوق والفول السوداني مع شاي ساخن، وآخرون حملوا معهم قفازات صوفية و جلدية لعرضها وبيعها للسياح، فيما عادت الفرحة الى قلوب الفلاحين و أصحاب الفلاحة الجبلية، لسقي محاصيلهم وإنبات خضرواتهم، و ملئ المسطحات والاحواض المائية، ثلجا وماءً.

وعاد بنا يوسف أوراغي في دردشة مع "الخبر"، منتصف القرن الماضي، أين سكان المنطقة، يستغلون سقوط الثلج، لتخزينه في حفر عملاقة تعرف بـ "المطمور"، تحسبا لمقدم فصل الحرارة، و أن تلك الخزانات التي تشبه الثلاجات اليوم، تكون في أماكن معزولة و بعيدا عن أشعة الشمس حتى لا يذوب الثلج المخزن بها، و حينما يحل فصل الربيع والصيف، يستخرجه الناس ويستعملونها، في أغراضهم الفلاحية و بساتينهم المغروسة بأشجار الرمان والبرقوق والتين و الزيتون، و أنواع أخرى ، بل وحتى يستعملونه في بيع "المثلجات " ، للزوار و السياح الوافدين من عمق الجزائر و من الضفة الأخرى لشمال حوض البحر الأبيض المتوسط.

و ليس تلك الفائدة فقط، بل الأمر يتعدى الى استغلال أرضية ما تعرف اليوم بـ " نادي التزحلق" أو " سكي كلوب "، بقلب المحمية، لممارسة هواية و رياضة التزلج فوق البساط الابيض، سواء على المزلجات المعروفة في هذا النوع من الرياضات، أو مزلجات الأطفال و المشهورة بـ " لي لوش "، و التي يقبل عليها الأطفال، و ليس فيه سائح زائر أو وافد من أبناء المنطقة، من لا يعرف هذه المتعة، و التي تم إعدادها و تسوية أرضيتها خصيصا لممارسة هذا النوع من النشاط الرياضي، أين تتحول كل موسم شتاء و تساقط ثلوج، الى محج بامتياز لعشاق الطبيعة والرياضيين، و الامر لا يختلف عند نقاط أخرى، بمنطقة الحوض أيضا، يقصدها الزوار أيضا، رغم صعوبة الوصول إليها، للمتعة و الفرجة أيضا.

وعلى قوارع الطريق، تجد تجارا صغارا اصطفوا و انتظموا و نصبوا طاولات، وزينوها بأنواع من التجارة، مثل بيع البيض المسلوق والخبز المصنوع في البيوت، و المعروف بـ " مطلوع الكوشة "، و العسل و الصنوبر الحلبي، و أنواع من المكسرات التي تزرع ويتم جنيها من غابات الشريعة، مثل القسطل والبلوط، وأيضا في تطوير للتجارة، أصبح فيه باعة للشاي الساخن و الفول السوداني والعصائر وحلويات معلبة، و تجارة أخرى، اختارها شباب لكسب بعض المال، و استغلال تقلبات السماء في جمع بعض الدنانير، وهي عادة أصبحت ثقافة و سلوك ترسخ بين سكان الجبل العالي.