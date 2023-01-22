نفطال تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر قارورات غاز البوتان

أطلقت مقاطعة غاز البترول المميع للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال" لناحية البليدة اليوم الأحد ببلدية موزاية قافلة تحسيسية حول مخاطر سوء استعمال قارورات غاز البوتان.

وأوضحت رئيسة الدائرة التجارية بهذه المؤسسة، مهدية جبالي أنه بهدف توعية سكان المناطق التي لم يتم ربطها بعد بشبكة الغاز الطبيعي حول طرق الاستعمال الآمن لقارورات غاز البوتان، أطلقت اليوم نفطال قافلة تحسيسية بموزاية ستجوب أيضا عدد من ولايات الوسط المتمثلة في البليدة وتيبازة وعين الدفلى والمدية .

وأضافت ذات المتحدثة أن هذه الحملة التحسيسية التي تتواصل خمسة أيام، تستهدف المؤسسات التربوية والساحات العمومية الواقعة بالمناطق النائية التي تستعمل قارورات غاز البوتان وخاصة تلك التي سجلت بها وقوع حوادث بسبب سوء استعمال هذه القارورات.

وتهدف هذه الحملة التي يشرف عليها خبراء و مختصون من المؤسسة، إلى الحد من الحوادث الناجمة عن سوء استعمال قارورات غاز البوتان من خلال تقديم إرشادات حول كيفية استعمالها و الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء فتح و غلق صمام الأمان و طرق ربطها بأنبوب الغاز، استنادا لذات المصدر .