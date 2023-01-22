المدية: تسخير 16 كاسحة ثلوج لتفادي انقطاع الطرقات

كشف والي المدية جهيد موس على هامش قيامه بزيارة معاينة وتفقد للجهاز الامني على مستوى نقطة المرور بأعالي منطقة ين شيكاو عن تنصيب مصالحه لخلية متابعة بعد صدور النشريات الخاصة بالتقلبات الجوية.

وقال الوالي، أن كل مصالح الدولة تم تجنيدها وهي واقفة، بما في ذلك الجماعات المحلية، من اطارات ومنتخبين بمتابعة الأحوال الجوية، بدليل أنه مع تساقط الثلوج، فإن الطريق السيار شمال جنوب مفتوح أمام حركة المرور بفضل تدخل كل أعوان الدولة من حماية مدنية، أشغال عمومية، وجماعات محلية، وأضاف بأنه لحد الساعة لم تسجل أي خسائر بشرية.

من جهته صرح مدير الأشغال العمومية بالولاية، بأن مديريته وتحسبا لهذه التقلبات التي أكدها بيان لمصالح الحماية المدنية ليوم غد الاثنين، سخرت لهذا الغرض 16 كاسحة للثلوج، تم وضعها على أهم المحاور التي عرفت تساقط كثير للثلوج، إلى جانب 10 جرارات مزودة بآليات كاسحات للثلوج، وأنه تم استهلاك إلى حد الساعة 250 كلغ من الملح، للسماح بذوبان الثلج.