اتصالات الجزائر تطلق تطبيقا جديدا

أطلقت اتصالات الجزائر، تطبيق جديد للمحمول الجديد "My Idoom" اعتبارا من اليوم.

وأوضح بيان لاتصالات الجزائر، اليوم الأحد، أن هذه الخدمة الجديدة عبر الأنترنت "My Idoom" متاحة مجانا لكافة زبائن اتصالات الجزائر عبر منصة التطبيقات جوجل بلاي، Huawei AppGallery ومتجر التطبيقات آب ستور APP Store.

حيث أصبح بإمكان زبائن اتصالات الجزائر الاستفادة من عدة خدمات إلكترونية على غرار فضاء الزبون والدفع الإلكتروني، علاوة على إمكانية تحديد موقع الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

ويمكن لزبائن اتصالات الجزائر الاستفادة من عدة خدمات إضافية على غرار زيارة الوكالة الافتراضية لاتصالات الجزائر، رفع سرعة تدفق الأنترنت، تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية « Idoomly ، تتبع والاطلاع على الاستهلاكات الهاتفية ، الاطلاع على الفواتير غير المدفوعة ،الاطلاع على سجل عمليات الدفع (تعبئة الأنترنت والدفع باستعمال البطاقة البنكية CIB وبطاقة الذهبية. و غيرها من الميزات.

ويتم تحميل تطبيق My Idoom من خلال الروابط التالية :

* على Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.at.dz

* على App Store :

https://apps.apple.com/app/my-idoom/id1660522792

* على Huawei AppGallery :

https://appgallery.huawei.com/app/C106779847