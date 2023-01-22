الرئيس تبون يهنئ إبراهيم غالي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، برسالة تهنئة لإبراهيم غالي, إثر تجديد الثقة فيه أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة.

وقال الرئيس تبون في نص الرسالة: "فخامة الرئيس وأخي العزيز، يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم، أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني, متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي".

وأضاف قائلا: "كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق, الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى، تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة".

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت، ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والمودة".