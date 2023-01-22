موجة برد قارص تجتاح 19 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة برد قارص، يجتاح شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، لذات المصالح، أنه الموجة ستنخفض درجاتها إلى مابين (4 و6) وفي بعض المناطق ستنخفض إلى مابين (- 3 و-6) درجة مئوية، على ولايات: تيسمسيلت، النعامة البيض، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس والأغواط، وذلك ابتداء من فجر يوم غد الاثنين، إلى غاية مساء الثلاثاء المقبل.

وأضافت نشرية أخرى، أن ولايات الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريج، المسيلة، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة، ستعرف انخفاض قياسي لدراجات الحرارة حيث تصل إلى – 6 درجات، وذلك ابتداء من ليلة الأحد، إلى غاية مساء لثلاثاء المقبل.