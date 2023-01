Tassili Airlines annonce le transfert de ses vols

La compagnie aérienne nationale Tassili Airlines (TAL) a annoncé dimanche le transfert momentané de ses vols réguliers à destination de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim (France) vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg, entre le 14 mars et le 14 avril prochains en raison de travaux sur la piste d’atterrissage.

"En raison de la fermeture temporaire, pour motif de travaux sur la piste d’atterrissage principale de l’aéroport de Strasbourg Entzheim (France), Tassili Airlines procédera au transfert momentané de ses vols vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg, et ce, du 14 mars au 14 avril 2023", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Par ailleurs, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de TAL pourront réserver leurs billets via l'interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer leurs achats en ligne, ou en se rapprochant des agents agréés, a ajouté la compagnie aérienne.