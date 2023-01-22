بيان هام لطيران الطاسيلي

أكدت الشركة الوطنية "طيران الطاسيلي" اليوم الأحد، عن التحويل المؤقت لرحلاتها المنتظمة باتجاه مطار ستراسبورغ انتزهيم (فرنسا) نحو مطار بال-ميلوز-فريبورغ ما بين 14 مارس و14 افريل المقبلين، جراء الأشغال الجارية على مدرج الهبوط.

وأضافت المؤسسة في بيان لها انه "نظرا للغلق المؤقت, بسبب الاشغال الجارية على مدرج الهبوط الرئيسي لمطار ستراسبورغ انتزهيم (فرنسا)، فان شركة طيران الطاسيلي ستقوم بالتحويل المؤقت لرحلاتها نحو مطار بال-ميلوز-فريبورغ، وذلك من 14 مارس الى 14 افريل 2023".

وأضاف بيان الشركة انه بإمكان المسافرين الراغبين في السفر على رحلات طيران الطاسيلي أن يحصلوا على تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني www.tassiliairlines.dz والقيام بالحجز عبر الانترنت أو التقرب من الوكالات المعتمدة.