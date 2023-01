La vague de froid se poursuivra jusqu’au week-end

L’Office nationale de météorologie a fait savoir que la situation météorologique actuelle qui touche l‘Algérie se poursuivra, dans les régions nord, jusqu’à la fin de la semaine en cours.

La même source a indiqué que la situation météorologique « se poursuivra dans le nord du pays jusqu’au week-end, soulignant que des chutes de pluies et de neige considérables sont attendues dans les régions Centre et Est du pays à partir de lundi».

« Cette situation qui affectera les régions nord est le résultat d’une série de perturbations atmosphériques marquée par une baisse de la pression atmosphérique entrainant une vague de froid », a-t-elle précisé ajoutant que cette vague de froid sera parfois accompagnée de pluies importantes sous formes d’averses ou d’averses orageuses avec de la grêle », et « marquée par quelques éclaircies en alternance ».

Indiquant également que les chutes de neige « se poursuivront sur toutes les hauteurs dépassant les 1000 mètres d’altitude dans les régions nord et 600 mètres au Centre. »