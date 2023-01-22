تنصيب خلية لمتابعة حالة الطرقات

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن تنصيب خلية متابعة حالة الطرقات على مستوى مركز الاعلام وتنسيق المروربقيادة الدرك الوطني.

وحسب فيديو نشر على صفحة " طريقي" على "فيسبوك"، فإن مهمة الخلية تتمثل في متابعة حالة شبكة الطرقات في كامل التراب الوطني.

كما تسهر الخلية على تكثيف التواجد الميداني في محاور الطرق التي تسجل تراكما للثلوج، وكذا العمل على ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم بالمناطق المتضررة.

الخلية تتابع كذلك عملية تأمين قوافل الاعانات بالمواد الغذائية الخاصة بالمناطق المعزولة، ومرافقة المواطنين المتوجهين إلى المناطق السياحية طوال الوقت .